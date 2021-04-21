Хакеры потребовали от Apple $50 млн за украденные чертежи – Bloomberg

Группа хакеров REvil, или Sodinokibi, взломали базу данных крупного поставщика Apple – тайваньской компании Quanta Computer, и украли чертежи новейших еще неанонсированных продуктов компании, представляющие коммерческую тайну, сообщает Bloomberg.
Утверждается, что взломщики похитили данные о технических характеристиках устройств и их серийные номера, в частности, 15 чертежей нового MacBook. Якобы, они специально ждали апрельской презентации, чтобы убедиться, что ноутбуки не анонсируют.
По данным Bloomberg, хакеры также зашифровали данные в сети Quanta Computer. Взломщики, как отмечается, связывались с компанией и предлагали им выкуп, но те отказались. После этого хакеры выдвинули требования к Apple – выплатить им $50 млн до 1 мая, иначе они продолжат сливать в сеть данные о новых продуктах корпорации.
В Apple отказались от каких-либо комментариев по этой ситуации.
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