Apple выпустила оптимизацию для ускорения генерации ИИ-изображений вдвое

Компания Apple выпустила оптимизацию, которая позволяет генератору изображений ИИ Stable Diffusion работать на процессоре Apple Silicon с использованием Core ML, запатентованной платформы Apple для моделей машинного обучения.
Оптимизация позволит разработчикам приложений использовать аппаратное обеспечение Apple Neural Engine для запуска Stable Diffusion примерно в два раза быстрее, чем предыдущие методы на базе Mac, пишет Ars Technica.
Запущенная в августе нейросеть Stable Diffusion представляет собой модель синтеза изображений с открытым исходным кодом, которая генерирует «произведения цифрового искусства» по заданному тексту, как и ряд других популярных генераторов изображений.
В ноябре приложение стало доступно для гаджетов Apple, но пользователи жаловались на низкую скорость генерации картин.
К примеру, на процессорах от Nvidia при локальном запуске на ПК с Windows или Linux создание изображения 512×512px в хорошем разрешении занимает около 8,7 секунд.
На Apple Silicon Mac без оптимизации то же изображение появится лишь после 69,8 секунды, а с оптимизацией — за 35 секунд.
Выпустив новую оптимизацию для работы SD, Apple хочет раскрыть весь потенциал синтеза изображений на своих устройствах, о чем говорится на странице анонса Apple Research:
«С ростом числа приложений Stable Diffusion важно, чтобы разработчики могли эффективно использовать эту технологию для создания приложений, с которым смогут работать креативщики во всем мире».
Фото на обложке: Создано программой на основе текста новости / Stable Diffusion
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