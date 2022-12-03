Apple выпустила оптимизацию для ускорения генерации ИИ-изображений вдвое

Компания Apple выпустила оптимизацию, которая позволяет генератору изображений ИИ Stable Diffusion работать на процессоре Apple Silicon с использованием Core ML, запатентованной платформы Apple для моделей машинного обучения.

Оптимизация позволит разработчикам приложений использовать аппаратное обеспечение Apple Neural Engine для запуска Stable Diffusion примерно в два раза быстрее, чем предыдущие методы на базе Mac, пишет Ars Technica.

Запущенная в августе нейросеть Stable Diffusion представляет собой модель синтеза изображений с открытым исходным кодом, которая генерирует «произведения цифрового искусства» по заданному тексту, как и ряд других популярных генераторов изображений.

В ноябре приложение стало доступно для гаджетов Apple, но пользователи жаловались на низкую скорость генерации картин.

К примеру, на процессорах от Nvidia при локальном запуске на ПК с Windows или Linux создание изображения 512×512px в хорошем разрешении занимает около 8,7 секунд.

На Apple Silicon Mac без оптимизации то же изображение появится лишь после 69,8 секунды, а с оптимизацией — за 35 секунд.

Выпустив новую оптимизацию для работы SD, Apple хочет раскрыть весь потенциал синтеза изображений на своих устройствах, о чем говорится на странице анонса Apple Research:

«С ростом числа приложений Stable Diffusion важно, чтобы разработчики могли эффективно использовать эту технологию для создания приложений, с которым смогут работать креативщики во всем мире».

Фото на обложке: Создано программой на основе текста новости / Stable Diffusion