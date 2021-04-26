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Apple вложится в разработку полупроводников и развитие 5G-технологий

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple намерена инвестировать в экономику США $430 млрд, заявили в компании. Средства будут направлены, в том числе, на разработку полупроводников, развитие 5G-технологий и реализацию инфраструктурных проектов.

Apple вложится в разработку полупроводников и развитие 5G-технологий

Инвестиционный план, озвученный Apple, рассчитан на ближайшие 5 лет. Он включает в себя прямые расходы компании, вложения в дата-центры, а также создание контента для Apple TV+.

В частности, $1 млрд планируется потратить на строительство нового кампуса и инженерного хаба в Северной Каролине. $110 млн Apple планирует направить на развитие широкополосной связи, строительство школ и дорог в штате.

По оценкам Apple, их инициативы позволят создать 20 тысяч новых рабочих мест в США.

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Фото на обложке: Uladzik Kryhin / Shutterstock.com

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