Apple вложится в разработку полупроводников и развитие 5G-технологий

Apple намерена инвестировать в экономику США $430 млрд, заявили в компании. Средства будут направлены, в том числе, на разработку полупроводников, развитие 5G-технологий и реализацию инфраструктурных проектов.
Инвестиционный план, озвученный Apple, рассчитан на ближайшие 5 лет. Он включает в себя прямые расходы компании, вложения в дата-центры, а также создание контента для Apple TV+.
В частности, $1 млрд планируется потратить на строительство нового кампуса и инженерного хаба в Северной Каролине. $110 млн Apple планирует направить на развитие широкополосной связи, строительство школ и дорог в штате.
По оценкам Apple, их инициативы позволят создать 20 тысяч новых рабочих мест в США.
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