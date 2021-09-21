Apple выпустила обновления для iPhone, iPad и Apple Watch

Американская корпорация Apple обновила операционные системы iPhone, iPad и Apple Watch до iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. Неделей ранее она выпустила новое поколение своего смартфона — iPhone 13.
Новая версия iOS получила новый дизайн и функцию Focus, которая для лучшей концентрации во время работы отключает отвлекающие приложения.
У системы улучшили приложение «Камера», оно может распознавать текст и предметы на фотографиях. Еще усовершенствованы приложения «Карты», «Кошелек» и «Погода».
В новой версии iPad появилась библиотека приложений, а также стало возможным перемещение виджетов по рабочему столу.
Главные изменения Apple Watch —функция контроля сна, приложение для медитации и возможность циферблат из портретных фотографий.
Компания 14 сентября презентовала серию своих новых продуктов и устройств, среди которых iPhone 13, iWatch Series 7, новое поколение планшетов iPad.
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Фото: ErickPHOTOPRO / Shutterstock, Apple
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