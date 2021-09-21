Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Apple выпустила обновления для iPhone, iPad и Apple Watch

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская корпорация Apple обновила операционные системы iPhone, iPad и Apple Watch до iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. Неделей ранее она выпустила новое поколение своего смартфона — iPhone 13.

Apple выпустила обновления для iPhone, iPad и Apple Watch

Новая версия iOS получила новый дизайн и функцию Focus, которая для лучшей концентрации во время работы отключает отвлекающие приложения.

У системы улучшили приложение «Камера», оно может распознавать текст и предметы на фотографиях. Еще усовершенствованы приложения «Карты», «Кошелек» и «Погода».

В новой версии iPad появилась библиотека приложений, а также стало возможным перемещение  виджетов  по рабочему столу.

Главные изменения Apple Watch —функция контроля сна, приложение для медитации и возможность циферблат из портретных фотографий.

Компания 14 сентября презентовала серию своих новых продуктов и устройств, среди которых iPhone 13, iWatch Series 7, новое поколение планшетов iPad.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото:  ErickPHOTOPRO / Shutterstock, Apple

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тим Кук выразил восторг от развития искусственного интеллекта в мире
  2. 2 Employee experience: как привлечь и удержать сотрудника в компании
  3. 3 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
  4. 4 Как нововведения Apple изменят работу в офисе
  5. 5 Эпический конфликт: как спор Epic Games с Apple может изменить игровую индустрию
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 сентября 2021

Хакатон Definition

23 сентября 2021

Питч-сессия IRON ROAD SHOW в Ульяновске

23 сентября 2021

Всероссийский чемпионат по производительности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма