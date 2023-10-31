Apple представила устройства с новыми более мощными чипами M3

Apple представила новое поколение фирменного семейства чипов M3 и показала новые устройства на их базе. Презентация прошла в рамках Scary Fast.

Мероприятие состоялось 30 октября, его приурочили к празднованию Хэллоуина. Главными событиями презентации Apple стали новые 3-нанометровые процессоры M3 и ноутбуки MacBook Pro и моноблок iMAC на их базе.

M3

Компания позиционирует новые процессоры как большой шаг вперед по сравнению с чипами семейства M1. На презентации новинки было заявлено, что графические процессоры в M3 превосходят по скорости M2 в 1,8 раза, а по сравнению с M1 они быстрее в 2,5 раза.

В системах M3 появилась опция динамического кеширования. Она позволяет выделить нужный объем памяти для оптимизации работы процессора под конкретную задачу.

Базовый чип M3 имеет процессор, в котором четыре производительных и четыре экономичных ядра, а также 10-ядерный GPU (graphics processing unit). Система может поддерживать до 24 Гб оперативной памяти.

Apple также представила M3 Pro, который состоит уже из шести производительных и шести вычислительных ядер, а также 16-ядерного графического процессора. Он способен поддерживать 36 Гб унифицированной памяти.

Система M3 Max имеет 12 производительных ядра и четыре экономичных. В графической части — 40 ядер и способность поддерживать до 128 Гб оперативной памяти. Этот чип работает на 80% быстрее M1 Max, заявляют в Apple.

MacBook Pro с чипом M3

Базовой моделью нового семейства стал 14-дюймовый MacBook Pro с «младшим» процессором M3. Также есть линейка MacBook Pro на базе M3 Max

Все модели оснащены дисплеем Liquid Retina XDR, на которых яркость увеличена на 20% по сравнению с предыдущей версией. Также устройство имеет камеру FaceTime 1080p.

Ноутбуки получили новый цвет корпуса (Space Black) и специальное покрытие, благодаря которому на устройстве не будут видны отпечатки пальцев.

Ноутбуки впервые начали поддерживать функцию Ray Tracing и Mesh Shading благодаря новым процессорам. Новые чипы также позволили ускорить работу с изображениями на 40% и на 60% в зависимости от типа.

24-дюймовый моноблок M3 iMac

Новый чип позволил увеличить скорость работы устройства в два раза относительно предыдущего iMac с M1. А по сравнению с устройствами iMac на базе процессора Intel увеличение оценивается в 2,5 раза.

Устройство будет выпускаться в семи цветах, в комплекте прилагается клавиатура, мышь и трекпад.

В прошлом месяце Apple презентовала новое поколение Apple Watch и iPhone 15.

Фото на обложке: Apple