Apple приблизилась по капитализации к самой дорогой компании мира

Капитализация американской корпорации Apple достигла уровня $1,66 трлн. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По капитализации Apple приблизилась к самой дорогой компании мира — нефтяной Saudi Aramco из Саудовской Аравии. Капитализация Saudi Aramco составляет примерно $1,78 трлн.

Саудовская компания стала самой дорогой в мире после выхода на IPO в декабре прошлого года. После размещения акций стоимость Saudi Aramco оценивалась почти в $2 трлн. Apple тогда стоила вдвое меньше — $1,2 трлн.

IPO Saudi Aramco стало крупнейшим за всю историю финансовых рынков по стоимости проданных акций — $25,6 млрд. Предыдущим рекордсменом была китайская компания Alibaba, которая в 2014 году собрала на размещении $25 млрд.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основанная в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.