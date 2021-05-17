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Apple анонсировала масштабное обновление сервиса Music

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple представила обновление сервиса Music: появится музыка «без сжатия» и Spatial Audio («пространственное аудио»). Тизер с обновлением опубликован на сайте Apple Music. Подписчики сервиса получат доступ к обновлению бесплатно.

Apple анонсировала масштабное обновление сервиса Music

Прослушивание музыки с технологией Dolby Atmos будет доступно только владельцам наушников AirPods, AirPods Pro и AirPods Max. Также объемный звук будут воспроизводить встроенные динамики iPhone, iPad и iMac.

Apple Music / Youtube.com

Кроме того, Apple Music начнет поддерживать музыкальные треки в формате lossless. Опцию нужно будет включать вручную в настройках сервиса.

Обновление станет доступно в июне 2021 года без дополнительной платы. В первое время Apple сделает доступными в новом формате несколько тысяч композиций, но в будущем планирует «апдейтить» всю картотеку сервиса Music. 

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Фото на обложке: Shutterstock.com

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