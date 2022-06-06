Apple на ежегодной конференции WWDC представила обновленную iOS. В 16 версии операционной системы можно кастомизировать экран блокировки – настроить дизайн часов, добавить виджеты, выбрать цвет установленной фотографии.

Презентация новинок Apple проходит в прямом эфире на Youtube-канале компании.

Apple представила iOS 16 – обновленную операционную систему для своих устройств. Она отличается переработанным экраном блокировки – появилась возможность кастомизации дизайна часов, добавления новых виджетов, выбора цвета для фотографии-заставки.

В iOS добавили новый тип пуш-уведомлений. Владелец устройства сможет в режиме реального времени без выхода из экрана блокировки следить за разными процессами, например, машины такси в пути. Уведомления приходят в нижней части экрана блокировки.

Кроме обновленного экрана блокировки, в iOS 16 можно редактировать отправленные в iMessage сообщения, а также помечать переписку как непрочитанную. В Apple Pay добавили рассрочку – беспроцентный платеж делится на четыре равных части.

Фото на обложке: youtube