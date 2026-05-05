Продажи товаров для приготовления шашлыка в начале майских праздников выросли в 2 раза: в топе — мангалы и грили

Продажи мангалов и грилей в начале мая 2026-го выросли почти вдвое по сравнению с маем прошлого года, говорится в исследовании МегаФона. На первые майские дни пришлось 35% всех покупок товаров для приготовления шашлыка с начала 2026 года. Россияне также активно готовятся к летнему сезону: аналитики фиксируют рост продаж бассейнов и дачной мебели.

Пик покупок пришёлся на тёплые майские дни

Самым активным днём для покупки мангалов и грилей стало 2 мая — в этот день температура в европейской и центральной части России превысила 20°C. В целом в мае товары для приготовления шашлыка приобретали на 47% чаще, чем годом ранее.

Среди самых востребованных категорий:

аксессуары для гриля и мангала,

шампуры,

очаги и печи для казана.

Отдельные категории показали кратный рост: газовые грили — на 156%, мангалы — на 106%. В то же время интерес к аренде беседок для шашлыка снизился: в апреле 2026 года трафик упал на 35% по сравнению с апрелем 2025 года.

Интерес к садоводству вырос как в офлайне, так и онлайн

Аналитики фиксируют рост интереса к дачным товарам. Если в апреле спрос вырос на 65% по сравнению с апрелем прошлого года, то в мае — уже на 101% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Чаще всего россияне покупали растения, семена и удобрения. Основной пик активности пришёлся на 2 и 3 мая.

Интерес к дачному сезону отражается и в цифровой активности. В первом квартале 2026 года трафик на форумы для садоводов вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Весной 2026-го вырос спрос на дачные товары

Весной 2026 года россияне нарастили покупки товаров для отдыха и дачи. Спрос на бассейны увеличился более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны — в 4 раза, а на дачную мебель — в 3 раза.

Параллельно вырос интерес к отдыху на природе: товары для кемпинга и пикников стали покупать в 3,5 раза чаще.

Средний чек набора для пикника — почти 3 тыс. ₽

В 2026 году средний чек набора для пикника составил 2935 рублей — на 5% больше, чем годом ранее, выяснила редакция Russian Business. За три года стоимость корзины выросла на 18%. При этом сильнее всего подорожали уголь, мангалы и овощи.

Средняя цена угля в апреле 2026 года достигла 295 рублей — это на 52% выше уровня 2023 года. Помидоры подорожали почти на 29% за три года, мясо — на 33%.

Минимальный набор для шашлыка на компанию из пяти человек обойдётся примерно в 1485 рублей, а с мангалом, шампурами и углём — до 3215 рублей.

Тур на майские в среднем обойдётся в 90 тыс. ₽

Рост цен отразился не только на «майской продуктовой корзине», но ценах на отдых в праздничные даты. Средний чек на готовый тур увеличился с 60 тыс. рублей в 2019 году до 93 тыс. рублей в первом квартале 2026 года, следует из обзора Russian Business. Авиабилеты подорожали почти в 1,8 раза, а отели — в 1,5 раза.

Средняя стоимость ночи в мае 2026 года составляет около 9120 рублей: в феврале — 6960 рублей, в июле — 10 310 рублей. Раннее бронирование позволяет сэкономить 15–25%, при этом квартиры и апартаменты обходятся в среднем в 6000 рублей за ночь.