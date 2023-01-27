Apple запустила продажи подержанных iPhone 13. Бывший в употреблении гаджет уже можно купить в Великобритании и других странах Европы, вскоре их начнут продавать в США.

Apple начала продавать подержанные iPhone 13 в Испании, Германии, Италии и Великобритании, вскоре продажи начнутся в США. К покупке в официальном магазине доступны модели 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Продаваемые iPhone являются восстановленными, то есть бывшими в пользовании недолгое время. Их поставляют в новом корпусе, с новым аккумулятором и без SIM-карты. На такие устройства действует ограниченная гарантия производителя.

В Apple уверяют, что восстановленные iPhone продаются с дисконтом в 15% и в большинстве случаев неотличимы от новых.

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