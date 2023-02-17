Сервисные центры Apple стали отказывать в ремонте гаджетов, купленных за границей — «Известия»

Авторизованные сервисные центры (АСЦ) компании Apple в России перестали ремонтировать устройства, которые были приобретены за пределами РФ, узнали «Известия».

Даже если владелец устройства предъявляет чек, ему отказывают в ремонте гаджета. Эти сведения изданию подтвердили в нескольких таких центрах. При этом в техподдержке самой Apple заявили, что подобных указаний со стороны компании не было.

В сервисном центре «Доктор Смарт» при попытке сдать на починку ноутбук корреспонденту издания сказали, что обслуживают только официально поставленные в РФ устройства. Принимать ноутбук, купленный за границей, там отказались.

В АСЦ «Серсо» дали аналогичный ответ, а в «НБ Сервисе» уточнили, что не принимают устройства, приобретенные за рубежом после марта 2022 года. Такие же данные озвучили в АСЦ Re:Store.

«На компьютеры Apple распространяется годовая гарантия, которая не зависит от региона приобретения устройства. Оно проверяется по серийному номеру, и если гарантия действует, авторизованный сервисный центр должен его принять и отремонтировать», — сказали изданию в техподдержке Apple.

Как разъяснила ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова, Apple заключает с АСЦ договоры на один год. Действующие соглашения актуальны до марта. Компания обязана оказывать гарантийную поддержку, подчеркнула эксперт.

При этом Морозова добавила, что за технику, которая попала в страну по схеме параллельного импорта, АСЦ не несут ответственности.

В марте прошлого года американская компания Apple объявила о прекращении поставок в Россию. Однако по состоянию на июль 2022 года в страну были ввезены тысячи смартфонов и ноутбуков.

Осенью стало известно, что Apple перевела большую часть российских сотрудников в Киргизию и ОАЭ.

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