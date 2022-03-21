В работе сервисов Apple произошел сбой

В работе нескольких сервисов Apple произошел сбой. Пользователи указывают на проблемы с функционированием App Store, Apple Music, iCloud и других сервисов.

По данным сайта Downdetector, пользователи испытывают трудности с использованием Apple Maps, iCloud, Apple Music, App Store, Apple iMessage, Apple Find my Phone, Apple Support.

Жалобы в основном поступают из США – их количество превышает несколько тысяч. Они в частности касаются проблем с воспроизведением и скачиванием музыки в Apple Music, подключением к серверам iCloud, авторизацией в App Store.

В официальном мониторинг-контроле Apple официально подтвержден сбой в работе сервисов, но не названы причины этого сбоя.

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