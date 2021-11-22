Apple отзовет iPhone 12 из-за дефекта со звуком

Apple отзовет смартфоны iPhone 12 по всему миру из-за проблем со звуком. В компании признали наличие серьезного дефекта у «неизвестного количества моделей» iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Бракованные смартфоны не издают звук при входящих и исходящих вызовах, сообщил AppleInsider. «Apple определила, что очень маленький процент устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут испытывать проблемы со звуком из-за компонента, который может выйти из строя», — сообщили в Apple.

В компании уточнили, что дефектные устройства были изготовлены в период с октября 2020 года по апрель 2021 года.

Данная программа действует на iPhone 12 и iPhone 12 Pro в течение двух лет после розничной продажи. Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не участвуют в программе.

В первую очередь на проблемы с гаджетами жаловались владельцы гаджетов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ранее аналогичные неполадки были выявлены на устройствах, проданных в США. Страницы с уведомлением о программе появились на сайте поддержки компании во многих регионах — в том числе в России.

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