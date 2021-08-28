Сотрудники Apple собрали более 500 историй о дискриминации и домогательствах на работе

Группа действующих и бывших сотрудников Apple сообщила, что собрала около 500 историй об инцидентах, связанных с дискриминацией, преследованием и местью, и планирует представить эту информацию в понедельник.

Сотрудники получили около 500 ответов участников опроса и сотни историй о расизме, сексизме, дискриминации, мести, издевательствах, сексуальных и других формах домогательств, говорится в твиттер-аккаунте Apple Workers #AppleToo.

Истории связаны с действиями коллеги за пределами кампуса, утверждает команда. «Основной тред? Игнорирование HR», — отмечается в твите.

Большинство из тех, кто поделился историями, искали информацию о подаче жалобы во внешнее по отношению к Apple подразделение. Более половины из опрошенных интересовались, каким образом можно связаться со СМИ, чтобы представить истории.

«Почти все согласились, что истории следует представить анонимно и уважительно», — говорится в сообщении.

Сотрудники Apple в пятницу обсудили предварительный план и планируют начать публично делиться историями в понедельник, 30 августа.

Engadget отмечает, что недавно старший менеджер инженерных программ Apple Эшли Гьовик поделилась опытом переговоров с компанией о небезопасных условиях труда, сексизме и неприятельской офисной среде. В частности она описала ситуацию, при которой компания назвала нормальными действия директора-мужчины, пригласившего ее выпить и поговорить об измене жене и любовницам.

«Я прибегла к этому только потому что все, что я пыталась предпринять изнутри, потерпело неудачу», — написала она на сайте, созданном для фиксации подобных заявлений.

По словам Гьовик, компания отправила ее в административный отпуск, однако прежде она попросила один из отделов Apple расследовать более 500 фрагментов доказательств и действия 13 человек.

В ответ на действия Гьовик Apple выпустила заявление, в котором говорилось о «глубокой приверженности компании к созданию и поддержанию позитивного и инклюзивного рабочего места». «Мы всерьез относимся ко всем опасениям и проводим тщательные расследования каждый раз, когда возникает проблема. Уважая конфиденциальность всех вовлеченных, мы не обсуждаем специфичные вопросы сотрудников», — отмечалось в заявлении Apple.

Engaget полагает, что ситуация создает картину, согласно которой Apple вероятно не желает устранять оправданные беспокойства со стороны сотрудников.

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Фото: Christian Heinz / Shutterstock