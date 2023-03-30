Apple проведет всемирную конференцию разработчиков WWDC 2023 с 5 по 9 июня

Apple анонсировала проведение всемирной конференции разработчиков WWDC 2023. Мероприятие пройдет с 5 по 9 июня в онлайн-формате и будет бесплатным для участников.
Apple объявила о проведении ежегодной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference 2023.
На мероприятии, которое пройдет с 5 по 9 июня, будут представлены последние достижения в работе над iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, говорится в сообщении компании.
Онлайн-программа ежегодной конференции будет включать сессии, индивидуальные занятие и общение с инженерами и разработчиками Apple. Некоторые участники смогут попасть на офлайн-мероприятие, которое состоится в Apple Park 5 июня. Для этого нужно подать заявку в Apple Developer.
Ожидается, что на конференции представят новую модель Mac Pro и MacBook Air, а также расскажут о разработке VR-гарнитуры от Apple.
Фото на обложке: Peppinuzzo /
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