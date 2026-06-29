В Яндексе появился формат фиксированных пожертвований для НКО — раньше взнос зависел от суммы заказа

Фонд Яндекса «Помощь рядом» запустил новый формат регулярных пожертвований в сервисах компании. Пользователи смогут настроить автоматическое списание заранее выбранной суммы в пользу некоммерческих организаций при каждом оформленном заказе, независимо от его стоимости. Функция уже стала доступна в девяти сервисах Яндекса.

Вместо округления стоимости покупки пользователи смогут выбрать фиксированный платёж

Ранее одним из основных способов регулярной помощи было «Округление», при котором размер пожертвования зависел от суммы покупки. Новый инструмент работает по другому принципу: пользователь самостоятельно определяет, сколько будет перечисляться при каждом заказе.

Новая функция позволяет отправлять 15, 30, 50, 100, 200 или 500 рублей за заказ. Управление новой функцией находится в разделе «Помогать с Яндексом» в приложении Яндекс Go.

На момент запуска механизм поддерживают:

Яндекс Go,

Еда,

Лавка,

Маркет,

Заправки,

Самокат,

Деливери,

Такси,

Доставка.

Новый формат сделает регулярную помощь НКО более удобной для пользователей

Директор благотворительного фонда Яндекса «Помощь рядом» Ксения Воронина сообщила, что спрос на регулярные пожертвования продолжает расти, особенно среди молодых пользователей цифровых сервисов.

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По словам Ксении Ворониной, новый способ позволит тем, кто хочет заранее планировать личные расходы, системно поддерживать благотворительные организации без привязки к стоимости конкретной покупки. В фонде рассчитывают, что это поможет НКО получать больше регулярных поступлений и расширять действующие программы помощи.

Контекст

Яндекс также продолжает развивать сервис «Округление», платформу для прямых переводов и благотворительную подписку. В компании напомнили, что механизму «Округление» исполнилось пять лет. За этот период пользователи сервисов компании направили на поддержку некоммерческих организаций более 1,5 млрд рублей.

Фонд «Помощь рядом» направил более 2,2 млрд рублей НКО: большая часть средств была собрана через округление заказов Средний размер разового пожертвования — 12,3 рубля Читайте также

Сейчас с фондом «Помощь рядом» сотрудничают свыше 600 благотворительных организаций из разных регионов страны.