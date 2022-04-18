Шестой пакет санкций ЕС, возобновление продажи наличной валюты, создание национальной системы защиты от DDoS-атак и другие новости для бизнеса 18 апреля на фоне спецоперации на Украине.

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Шестой пакет санкций, продажа наличной валюты в банках: главные новости для бизнеса 18 апреля