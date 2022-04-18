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Шестой пакет санкций, продажа наличной валюты в банках: главные новости для бизнеса 18 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Шестой пакет санкций ЕС, возобновление продажи наличной валюты, создание национальной системы защиты от DDoS-атак и другие новости для бизнеса 18 апреля на фоне спецоперации на Украине. 

Список может дополняться в течение дня.

Шестой пакет санкций, продажа наличной валюты в банках: главные новости для бизнеса 18 апреля

Мир

  • Евросоюз работает над шестым пакетом антироссийских санкций. Он может коснуться Сбербанка и нефти.

Россия

  • ЛДПР предложила возвращать россиянам до 100 тыс. рублей при банкротстве работодателя. Законопроект 18 апреля внесут в Госдуму. 

Финансы

  • ЦБ РФ возобновил возможность продажи наличной валюты в банках. До 9 сентября банки смогут продавать россиянам валюту, поступившую в кассы с 9 апреля. Общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне $10 тыс.

Бизнес

  • «Самокат» с середины марта закрыл бизнес в 15 городах. Оператор доставки уходит из небольших населенных пунктов из-за недостаточной эффективности бизнеса.
  • «Мегафон» решил продавать подержанные смартфоны. Это направление сможет приносить компании не более 5% доходов.
  • «М.Видео» может отказаться почти от 100 тыс. кв. м складов. Непродуктовые ритейлеры начинают сокращать логистические портфели из-за дефицита товаров.

Сервисы

  • Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак. Ее создадут на базе модернизированного оборудования, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете.

Фото на обложке: Unsplash

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