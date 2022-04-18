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Россияне смогут вернуть до 100 тыс. рублей при банкротстве работодателя

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Госдуму 18 апреля внесут законопроект, который позволит вернуть гражданам до 100 тыс. рублей при признании работодателя банкротом. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева. Об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Россияне смогут вернуть до 100 тыс. рублей при банкротстве работодателя

Парламентарии предлагают изменить пунт 5 статьи 136 ФЗ о банкротстве, согласно которому «требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и/или об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору», в размере не более чем 100 тыс. рублей за каждый месяц на каждого человека.

По мнению авторов законопроекта, размер выходного пособия в размере 30 тыс. рублей является недостаточным в нынешнийх условиях роста инфляции. 

Документ позволит вернуть россиянам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства в случае признания работодателя банкротом, — говорится в пояснительной записке.

Фото на обложке: Unsplash

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