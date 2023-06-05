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Легче закрыть ИП: бизнес высказался об инициативе ЛДПР об освобождении от страховых взносов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В конце мая 2023 года ЛДПР предложила освободить ИП с низкими доходами от уплаты страховых взносов. У самих индивидуальных предпринимателей вопросы к реализации инициативы, а некоторые заявили RB.RU, что идея носит «популистский характер».

Легче закрыть ИП: бизнес высказался об инициативе ЛДПР об освобождении от страховых взносов

Директор маркетингового агентства Sole Marketing&Consulting Евгения Зениц считает, что инициатива будет востребована, но пока остается неясным, относится ли это предложение ко всем страховым взносам, которые уплачивает ИП и за себя, и за сотрудников, или же речь про те взносы, что индивидуальные предприниматели выплачивает только за себя.

Она также напомнила, что в случае принятия закона бюджет недополучит часть дохода, а значит недоимку, скорее всего, попытаются как-то компенсировать. Зениц задалась вопросом, не приведет ли эта инициатива к появлению новых взносов, которые, например, «зашьют» в потребительские товары. 

По мнению основателя прачечных «Тритон» и «H2O» Станислава Шиткова, инициатива носит больше популистский характер. Он считает, что легче закрыть ИП, подав заявление в налоговую, чем «биться» за льготу по сборам в фонды. При выручке в 500 тыс. рублей год, размер обязательных взносов в фонды составляет 30 тысю рублей. В перерасчете на месяц — 41,6 тыс. рублей. 

«Если выручка у ИП меньше, то, возможно, он просто осуществляет оптимизацию подоходного налога. Если же выручки совсем нет, будет правильно или закрыть ИП и перейти в самозанятые, или договориться с другим индивидуальным предпринимателем и работать на одно ИП вдвоем», — отметил Шитков.

Для индивидуальных предпринимателей даже небольшие на первый взгляд расходы могут стать существенными и критичными. В отличие от крупного бизнеса, у ИП зачастую нет серьезного запаса прочности и в целом субъекты МСП более остро ощущают любые экономические изменения и хуже переносят всевозможные потрясения, отмечает гендиректор консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

Бизнес-юрист считает, что в будущем законопроект должен помочь не только предпринимателям, которые в силу экономических изменений были вынуждены приостановить свою деятельность либо потеряли доходы, но и гражданам, только решившим начать свое дело.

Гебель согласился, что одной только представленной инициативой невозможно добиться серьезного результата. Поэтому работа в этом направлении должна проводиться на регулярной основе, подчеркнул эксперт.

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В Федеральной налоговой службе на запрос RB.RU на момент публикации не ответили.

Фото на обложке: Unsplash

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