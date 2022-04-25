RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: шестой пакет санкций ЕС, российские отели отказались оплачивать услуги сервису Booking.com за февраль, журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег и другие новости 25 апреля.

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Шестой пакет санкций, отказ российский отелей платить Booking: главные новости для бизнеса 25 апреля