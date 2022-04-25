Шестой пакет санкций, отказ российский отелей платить Booking: главные новости для бизнеса 25 апреля

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: шестой пакет санкций ЕС, российские отели отказались оплачивать услуги сервису Booking.com за февраль, журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег и другие новости 25 апреля.
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Мир
- Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, куда может войти та или иная форма нефтяного эмбарго. Ограничения могут включать постепенный отказ или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.
Россия
- Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила новый законопроект «о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег.
Бизнес
- «АвтоВАЗ» возобновил производство в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме. Первые автомобили с использованием доступных комплектующих будут выпущены 26 апреля, производство продлится до 29 апреля.
- Российские отели отказались оплачивать услуги сервису Booking.com за февраль: в организациях считают, что платформа должна была предупредить об отключении от своих сервисов за 14 дней.
- Аэропорт Внуково ввел режим простоя, закрыв прием персонала на работу. Сам аэропорт работает в штатном режиме.
- Почти половина компаний малого и среднего бизнеса в России использует для производства или оказания услуг иностранные комплектующие, оборудование и ПО.
Финансы
- Крупные российские банки — Росбанк, «Ак Барс Банк», «Хоум Кредит» и др. — планируют к осени запустить выпуск карт UnionPay. Держатели карт смогут использовать ее для снятия наличности, оплаты товаров и услуг как в России, так и за рубежом.
Сервисы
- Роскомнадзор заблокировал один из самых популярных в мире сайтов о шахматах Сhess.com по требованию Генпрокуратуры. Причиной блокировки стала статья о военной операции на Украине, где сайт «решительно осуждает» действия России.
- Россияне подали второй коллективный иск с требованием восстановить доступ к контенту Netflix. В этом иске требования пока не заявлены, в первом истцы просили 60 млн рублей.
Фото на обложке: SizeSquares /
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