Ущерб от паводка в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей, экономика рунета выросла в 3,5 раза за 5 лет, а Индия возглавила список экспортеров лекарств в Россию. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ущерб от паводка в Оренбуржье, экономика рунета, лекарства из Индии: главное 7 апреля