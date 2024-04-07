Ущерб от паводка в Оренбуржье, экономика рунета, лекарства из Индии: главное 7 апреля

Ахмед Садулаев
Ущерб от паводка в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей, экономика рунета выросла в 3,5 раза за 5 лет, а Индия возглавила список экспортеров лекарств в Россию. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Ущерб от паводка в Оренбуржье, экономика рунета, лекарства из Индии: главное 7 апреляАхмед Садулаев
Мир
- Индия — крупнейший экспортер лекарств в Россию в 2023 году. Страна поставила 293,9 млн упаковок. Экспорт Германии, занимающей второе место, за год упал на 19,2% (РБК).
- Таиланд выступает с инициативой создания аналога Шенгена в Юго-Восточной Азии с Малайзией, Камбоджей, Лаосом, Вьетнамом и Мьянмой.
- Посольство Турции в Душанбе уточнило, что отмена безвизового режима с Таджикистаном является временной мерой. Как долго продлятся ограничения, в ведомстве не уточнили (РИА).
- Центробанк Китая закупает золото 17-й месяц подряд. Золотые резервы страны обновили максимум с ноября 2015 года.
Россия
- Ущерб от паводка в Оренбургской области может составить около 21 млрд рублей, рассказала пресс-служба региона.
- В Оренбуржье ввели режим ЧС федерального характера.
- «Орскнефтеторгсинтез» приостановит работу НПЗ в Орске из-за аномальных паводков. Это один из крупнейших НПЗ в России.
- Объем экономики рунета за последние 5 лет вырос в 3,5 раза, до 16,5 трлн рублей.
- X5 Group кратно увеличила поставки воды и хлеба в свои магазины в Орске во избежание дефицита.
Бизнес
- «Ашан» начал переговоры об аренде бывшей штаб-квартиры Henkel в Москве. Немецкая компания в прошлом году продала свой российский бизнес местным инвесторам (РБК).
- Илон Маск рассказал о планах по колонизации Марса. По словам главы SpaceX, для создания автономной человеческой колонии потребуются около 20 лет и 1 млн человек.
Технологии
- Доля IT-области в российской экономике приблизилась к 2% по итогам 2023 года, сообщает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
- Искусственный интеллект выявил свыше 200 имущественно-земельных нарушений в Москве в первые три месяца 2024-го.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Экономика рунета выросла до 16,4 трлн рублей
- 2 «Деловая среда» расскажет, как привлекать клиентов в 2024 году
- 3 «Деловая среда» проведет большую конференцию для предпринимателей о трендах в бизнесе в 2024 году
- 4 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
- 5 GoAsia Club приглашает предпринимателей и инвесторов в бизнес-тур по Малайзии и Индонезии
ВОЗМОЖНОСТИ
08 апреля 2024
08 апреля 2024
08 апреля 2024
Популярное
Лонгриды