Bloomberg: Таиланд предложил создать аналог Шенгена в Юго-Восточной Азии

Таиланд возглавляет инициативу по совместной визовой программе между шестью странами в Юго-Восточной Азии. Премьер-министр страны Сретта Тависин обсуждает с коллегами создание местного аналога Шенгена.

Как сообщает Bloomberg, партнерами Таиланда могут выступить Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Вьетнам. Шесть стран только за прошлый год приняли около 70 млн туристов.

Больше половины от этого показателя пришлось на Таиланд и Малайзию — в 2023 году доход двух стран от туризма составил около $48 млрд. Администрация Сретты поставила цель привлечь 80 млн туристов к 2027 году.

Хотя инициатива «южно-азиатского Шенгена», подчеркивает Bloomberg, обсуждается с начала 2000-х, сейчас страны действительно близки к тому, чтобы достигнуть договоренности. Государства таким образом намерены защитить свою экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».

В беседе с агентством представитель консалтинговой компании C9 Hotelworks отметил, что, «если все будет сделано правильно», безвизовый режим между странами повлияет на развитие не только туристических, но также деловых и коммерческих поездок.

Бывший президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосол добавила, что такая виза может мотивировать туристов, сомневающихся по поводу поездок на дальние расстояния. Для этого срок визы необходимо продлить до 90 дней с обычного 30-дневного периода.

Граждане РФ могут находиться в Таиланде без визы на протяжении 90 дней. Указ о продлении безвизового режима для россиян с 30 дней вступил в силу 1 ноября 2023 года.

Фото: Unsplash