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Разработчик чипов Arm надеется привлечь $4,8 млрд в ходе IPO — в два раза меньше запланированного

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Британский разработчик чипов Arm рассчитывает привлечь $4,8 млрд в ходе IPO – это в два раза меньше запланированной суммы. Даже при размещении акций Arm по нижней границе ценового диапазона, это IPO станет крупнейшим в году.

Разработчик чипов Arm надеется привлечь $4,8 млрд в ходе IPO — в два раза меньше запланированного

Британский производитель микропроцессоров Arm вдвое снизил запланированный на IPO объем привлечения средств. В ходе первичного размещения ценных бумаг компания рассчитывает привлечь $4,8 млрд вместо $8-10 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Сумма снизилась после того, как владелец Arm – японская Softbank Group – решила купить у Vision Fund 25% акций Arm, таким образом оставив под своим контролем 90% производителя чипов.

Arm готовится разместить на Nasdaq 95,5 млн депозитарных акций по $47-51 за штуку. Даже при размещении по нижней границе ценового диапазона, IPO Arm станет крупнейшим в 2023 году.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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