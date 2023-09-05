Разработчик чипов Arm надеется привлечь $4,8 млрд в ходе IPO — в два раза меньше запланированного

Британский разработчик чипов Arm рассчитывает привлечь $4,8 млрд в ходе IPO – это в два раза меньше запланированной суммы. Даже при размещении акций Arm по нижней границе ценового диапазона, это IPO станет крупнейшим в году.
Британский производитель микропроцессоров Arm вдвое снизил запланированный на IPO объем привлечения средств. В ходе первичного размещения ценных бумаг компания рассчитывает привлечь $4,8 млрд вместо $8-10 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Сумма снизилась после того, как владелец Arm – японская Softbank Group – решила купить у Vision Fund 25% акций Arm, таким образом оставив под своим контролем 90% производителя чипов.
Arm готовится разместить на Nasdaq 95,5 млн депозитарных акций по $47-51 за штуку. Даже при размещении по нижней границе ценового диапазона, IPO Arm станет крупнейшим в 2023 году.
Фото на обложке: Ascannio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
- 2 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 3 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
- 4 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?
- 5 10 крупнейших IPO технологических компаний за всю историю
ВОЗМОЖНОСТИ
05 сентября 2023
08 сентября 2023
09 сентября 2023