Британский разработчик чипов Arm рассчитывает привлечь $4,8 млрд в ходе IPO – это в два раза меньше запланированной суммы. Даже при размещении акций Arm по нижней границе ценового диапазона, это IPO станет крупнейшим в году.

Разработчик чипов Arm надеется привлечь $4,8 млрд в ходе IPO — в два раза меньше запланированного