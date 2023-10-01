Адвокат Арно назвала «абсурдными» обвинения в отмывании денег бизнесменом

Обвинения в возможном отмывании денег против главы LVMH Бернара Арно, одного из богатейших людей мира, «столь же абсурдны, сколь и необоснованны». Об этом заявила адвокат миллиардера Жаклин Лаффон.
«Операция по расширению отеля Cheval Blanc в Куршевеле хорошо известна и проводилась в соответствии с законодательством и при поддержке консультантов», — цитирует Лаффон Bloomberg.
Ранее на этой неделе французская газета Le Monde рассказала о расследовании прокуратуры Парижа в отношении совладельца группы РЕСО Николая Саркисова и Бернара Арно.
Оно связано с «подозрительными» сделками с недвижимостью на горнолыжном курорте Куршевель. Как передает издание, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в Куршевеле на общую сумму €16 млн, после чего продали их кипрской La Fleche, которую связывают с Саркисовым.
Тогда же La Fleche купила еще три объекта недвижимости за €2,2 млн у SNC Croix Realty, которую также подозревают в связях с совладельцем РЕСО. Прокуратура предполагает, что таким образом Саркисов отмыл €1,2 млн.
После этого Арно выкупил все акции La Fleche и стал ее главным бенефициаром, а через год вся недвижимость компании была передана в управление гостиничного холдинга Metropole 1850, принадлежащего французскому миллиардеру.
Замгендиректора по маркетингу, рекламе и PR «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов в беседе с РБК сообщил, что речь идет о выкупе примерно 15 квартир в старом доме Куршевеле, который затем планировали превратить в гостиницу.
По словам топ-менеджера, все этапы сделки прошли «прозрачно и понятно», то есть были проведены в точном соответствии с французским законодательством и под контролем местных нотариусов.
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