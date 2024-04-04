Суд арестовал имущество блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд Москвы арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО.
Суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте имущества в рамках уголовного дела Аяза Шабутдинова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В материалах дела — 50 эпизодов.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество Алексеева В.А.», — говорится в сообщении Telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы».
- Аяз Шабутдинов задержан 3 ноября 2023 года. Тогда блогера обвинили в совершении восьми связанных с мошенничеством преступлений.
- В феврале в деле предпринимателя появились новые потерпевшие, к уголовному делу приобщили сведения о еще шести эпизодах предполагаемого мошенничества.
- В середине марта суд принял решение оставить в силе действующую в отношении Шабутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу. Следующее заседание по состоится 16 апреля.
Фото на обложке: Skrypnykov Dmytro /
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