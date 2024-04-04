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Суд арестовал имущество блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Таганский районный суд Москвы арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО.

Суд арестовал имущество блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова

Суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте имущества в рамках уголовного дела Аяза Шабутдинова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В материалах дела — 50 эпизодов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р.  Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество Алексеева В.А.», — говорится в сообщении Telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы».

  • Аяз Шабутдинов задержан 3 ноября 2023 года. Тогда блогера обвинили в совершении восьми связанных с мошенничеством преступлений.
  • В феврале в деле предпринимателя появились новые потерпевшие, к уголовному делу приобщили сведения о еще шести эпизодах предполагаемого мошенничества.
  • В середине марта суд принял решение оставить в силе действующую в отношении Шабутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу. Следующее заседание по состоится 16 апреля.

Фото на обложке: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock

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