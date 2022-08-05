Британский стартап Arrival Дениса Свердлова приостановил создание электробуса и электромобиля

Британский стартап Arrival приостановил работу над электробусом и электромобилем, выяснила Financial Times. Компания собирается на треть сократить расходы и сфокусироваться на выпуске электрофургона, чтобы начать получать доход.
Приступить к выпуску фургонов компания планирует осенью этого года. В целях экономии Arrival в июле также объявил о планах сократить 30% персонала.
Первый фургон компания показала в марте 2021 года. Проект электробуса был впервые представлен в июне 2020 года, прототип появился в ноябре 2021 года.
Электрофургон Arrival
Разработка электромобиля отстает от фургона и электробуса. Работу над ним могут возобновить, когда Arrival начнет получать выручку, сообщил один из собеседников FT. Электромобиль разрабатывают совместно с Uber — специально для длительных поездок и перевозки большого количества пассажиров.
Arrival был основан экс-главой мобильного оператора Yota и бывшим замминистром связи России Денисом Свердловым. Его состояние после выхода Arrival на биржу составило $10,6 млрд, оценивал Forbes.
За время с начала военной спецоперации России на Украине Свердлов лишился статуса долларового миллиардера.
Фото на обложке: Arrival
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