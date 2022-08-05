Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Британский стартап Arrival Дениса Свердлова приостановил создание электробуса и электромобиля

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Британский стартап Arrival приостановил работу над электробусом и электромобилем, выяснила Financial Times. Компания собирается на треть сократить расходы и сфокусироваться на выпуске электрофургона, чтобы начать получать доход.

Британский стартап Arrival Дениса Свердлова приостановил создание электробуса и электромобиля

Приступить к выпуску фургонов компания планирует осенью этого года. В целях экономии Arrival в июле также объявил о планах сократить 30% персонала.

Первый фургон компания показала в марте 2021 года. Проект электробуса был впервые представлен в июне 2020 года, прототип появился в ноябре 2021 года.

 

Электрофургон Arrival

Разработка электромобиля отстает от фургона и электробуса. Работу над ним могут возобновить, когда Arrival начнет получать выручку, сообщил один из собеседников FT. Электромобиль разрабатывают совместно с Uber — специально для длительных поездок и перевозки большого количества пассажиров.

Arrival был основан экс-главой мобильного оператора Yota и бывшим замминистром связи России Денисом Свердловым. Его состояние после выхода Arrival на биржу составило $10,6 млрд, оценивал Forbes. 

За время с начала военной спецоперации России на Украине Свердлов лишился статуса долларового миллиардера.

Фото на обложке: Arrival

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
  2. 2 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  3. 3 10 перспективных AltEnergy-стартапов с российскими корнями
  4. 4 Курс на экологичность: тенденции рынка альтернативной энергетики
  5. 5 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

06 августа 2022

Академия больших данных

Все ВОЗМОЖНОСТИ