В петербургском «Севкабель Порту» собрали инсталляцию из 40 тысяч пластиковых карт

В одном из самых популярных мест отдыха молодежи в Петербурге – «Севкабель Порту», собрали 200-килограммовую инсталляцию из 40 тысяч карт лояльности из пластика. Это результат совместной работы стрит-арт художника Миши Маркера и приложения «Кошелек».

Инсталляция получила название «Потребитель». Ее появление стало возможным благодаря партнерству «Севкабель Порта», художника Миши Маркера и приложения «Кошелек».

«Эстетика советского плакатного шрифта отсылает к революционным и идеалистическим лозунгам, утратившим свою однозначность. Пластиковые карты, привычные элементы художественного произведения, наводят на размышления о необходимости ревизии и переработки идей», – отметили создатели.

Арт-объект собран из 40 тысяч пластиковых карт общим весом 200 кг, которые люди отдали на утилизацию в специальные боксы, установленные «Кошельком» в супермаркетах Петербурга. Карта магазинов, где можно сдать ненужную карту, размещена на сайте.

После демонтажа карты отправят на переработку и произведут из них трубы, панели, подоконники и трубки для медицинских капельниц.

Инсталляция создана в рамках фестиваля поэзии «Маяк» и фестиваля гуманитариев «Культориал».

Арт-объект демонтируют 31 октября.

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