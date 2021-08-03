Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В петербургском «Севкабель Порту» собрали инсталляцию из 40 тысяч пластиковых карт

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В одном из самых популярных мест отдыха молодежи в Петербурге – «Севкабель Порту», собрали 200-килограммовую инсталляцию из 40 тысяч карт лояльности из пластика. Это результат совместной работы стрит-арт художника Миши Маркера и приложения «Кошелек».

В петербургском «Севкабель Порту» собрали инсталляцию из 40 тысяч пластиковых карт

Инсталляция получила название «Потребитель». Ее появление стало возможным благодаря партнерству «Севкабель Порта», художника Миши Маркера и приложения «Кошелек». 

«Эстетика советского плакатного шрифта отсылает к революционным и идеалистическим лозунгам, утратившим свою однозначность. Пластиковые карты, привычные элементы художественного произведения, наводят на размышления о необходимости ревизии и переработки идей», – отметили создатели.

Арт-объект собран из 40 тысяч пластиковых карт общим весом 200 кг, которые люди отдали на утилизацию в специальные боксы, установленные «Кошельком» в супермаркетах Петербурга. Карта магазинов, где можно сдать ненужную карту, размещена на сайте.

После демонтажа карты отправят на переработку и произведут из них трубы, панели, подоконники и трубки для медицинских капельниц.

Инсталляция создана в рамках фестиваля поэзии «Маяк» и фестиваля гуманитариев «Культориал».
Арт-объект демонтируют 31 октября. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Составлен чек-лист по поиску IT-специалиста в компании малого бизнеса
  2. 2 Российский рынок телемедицины вырастет на 30% до конца года – мнение
  3. 3 Рекрутеры рассказали, на сколько вырастут зарплаты IT-специалистов
  4. 4 Администраторы сообществ «ВКонтакте» смогут заработать на монетизации видео
  5. 5 Глава «Роскосмоса» предложил возить туристов на новую орбитальную станцию

ВОЗМОЖНОСТИ

03 августа 2021

Startup-Сабантуй. Цифровизация

05 августа 2021

CRM Hack

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

09 августа 2021

Акселератор ВТБ

09 августа 2021

Акселерационная программа для стартапов от Winno Moscow

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма