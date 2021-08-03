В петербургском «Севкабель Порту» собрали инсталляцию из 40 тысяч пластиковых карт

В одном из самых популярных мест отдыха молодежи в Петербурге – «Севкабель Порту», собрали 200-килограммовую инсталляцию из 40 тысяч карт лояльности из пластика. Это результат совместной работы стрит-арт художника Миши Маркера и приложения «Кошелек».
Инсталляция получила название «Потребитель». Ее появление стало возможным благодаря партнерству «Севкабель Порта», художника Миши Маркера и приложения «Кошелек».
«Эстетика советского плакатного шрифта отсылает к революционным и идеалистическим лозунгам, утратившим свою однозначность. Пластиковые карты, привычные элементы художественного произведения, наводят на размышления о необходимости ревизии и переработки идей», – отметили создатели.
Арт-объект собран из 40 тысяч пластиковых карт общим весом 200 кг, которые люди отдали на утилизацию в специальные боксы, установленные «Кошельком» в супермаркетах Петербурга. Карта магазинов, где можно сдать ненужную карту, размещена на сайте.
После демонтажа карты отправят на переработку и произведут из них трубы, панели, подоконники и трубки для медицинских капельниц.
Инсталляция создана в рамках фестиваля поэзии «Маяк» и фестиваля гуманитариев «Культориал».
Арт-объект демонтируют 31 октября.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Составлен чек-лист по поиску IT-специалиста в компании малого бизнеса
- 2 Российский рынок телемедицины вырастет на 30% до конца года – мнение
- 3 Рекрутеры рассказали, на сколько вырастут зарплаты IT-специалистов
- 4 Администраторы сообществ «ВКонтакте» смогут заработать на монетизации видео
- 5 Глава «Роскосмоса» предложил возить туристов на новую орбитальную станцию