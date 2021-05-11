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Предприниматели проведут открытые уроки в школах Москвы

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Бизнес-клуб «Атланты» при поддержке Правительства Москвы и издательства «Просвещение» запустит образовательный проект «Атланты в школах». По словам старшего партнёра клуба Михаила Воронина,  целью проекта станет популяризация предпринимательства в школах.

Предприниматели проведут открытые уроки в школах Москвы

100 предпринимателей проведут 20 мая уроки в 100 московских школах, в рамках которых расскажут о предпринимательской деятельности, заявил Воронин в Facebook.

«Мы хотим, чтобы каждый предприниматель пришел в свою школу и рассказал бы ребятам про свой предпринимательский путь в формате life story, чтобы дать школьникам альтернативный выбор карьере в «Яндексе», ФСБ или «Газпроме». Показать, что есть ещё один путь — путь предпринимателя», — отметил Воронин.

RB.RU отправила запрос Михаилу Воронину на получение дополнительной информации.

В рамках проекта открыта регистрация для бизнесменов, желающих провести уроки. Оставить заявку можно на сайте.

Акция «Атланты в школах» проводится при поддержке Департамента образования Москвы и издательства «Просвещение».

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Фото на обложке: archideaphoto / Depositphotos.

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