Предприниматели проведут открытые уроки в школах Москвы

Бизнес-клуб «Атланты» при поддержке Правительства Москвы и издательства «Просвещение» запустит образовательный проект «Атланты в школах». По словам старшего партнёра клуба Михаила Воронина, целью проекта станет популяризация предпринимательства в школах.

100 предпринимателей проведут 20 мая уроки в 100 московских школах, в рамках которых расскажут о предпринимательской деятельности, заявил Воронин в Facebook.

«Мы хотим, чтобы каждый предприниматель пришел в свою школу и рассказал бы ребятам про свой предпринимательский путь в формате life story, чтобы дать школьникам альтернативный выбор карьере в «Яндексе», ФСБ или «Газпроме». Показать, что есть ещё один путь — путь предпринимателя», — отметил Воронин.

RB.RU отправила запрос Михаилу Воронину на получение дополнительной информации.

В рамках проекта открыта регистрация для бизнесменов, желающих провести уроки. Оставить заявку можно на сайте.

Акция «Атланты в школах» проводится при поддержке Департамента образования Москвы и издательства «Просвещение».

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