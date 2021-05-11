Предприниматели проведут открытые уроки в школах Москвы

Бизнес-клуб «Атланты» при поддержке Правительства Москвы и издательства «Просвещение» запустит образовательный проект «Атланты в школах». По словам старшего партнёра клуба Михаила Воронина, целью проекта станет популяризация предпринимательства в школах.
100 предпринимателей проведут 20 мая уроки в 100 московских школах, в рамках которых расскажут о предпринимательской деятельности, заявил Воронин в Facebook.
«Мы хотим, чтобы каждый предприниматель пришел в свою школу и рассказал бы ребятам про свой предпринимательский путь в формате life story, чтобы дать школьникам альтернативный выбор карьере в «Яндексе», ФСБ или «Газпроме». Показать, что есть ещё один путь — путь предпринимателя», — отметил Воронин.
RB.RU отправила запрос Михаилу Воронину на получение дополнительной информации.
В рамках проекта открыта регистрация для бизнесменов, желающих провести уроки. Оставить заявку можно на сайте.
Акция «Атланты в школах» проводится при поддержке Департамента образования Москвы и издательства «Просвещение».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: archideaphoto /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами
- 2 Китайский агрегатор такси DiDi запустится ещё в 20 городах России
- 3 Новые правила iOS 14.5. Как благодаря им усовершенствовать маркетинговые стратегии?
- 4 Российским фаундерам сложно открыть счет в Европе. Рассказываем, какое решение этой проблемы есть
- 5 История Rolex: как бренд изменил стандарты консервативного рынка