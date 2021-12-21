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Брокер «Атон» запланировал провести IPO в 2022 году

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российская инвестиционная группа «Атон» рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в 2022 году. Компания рассчитывает привлечь до $200 млн.

Брокер «Атон» запланировал провести IPO в 2022 году

О подготовке брокера к IPO сообщил Reuters со ссылкой на источник. По его данным, компания может привлечь от $100 млн до $200 млн. «Атон» планирует выйти на биржу в течение девяти месяцев и сейчас выбирает банки для организации сделки.

В «Атон» не прокомментировали подготовку к первичному размещению. 

О планах брокера выйти на IPO сообщалось еще в ноябре 2020 года. На какой бирже будет проведен листинг, инвестгруппа планировала решить ближе к размещению. Как указывал глава «Атона» Андрей Звездочкин, компания рассчитывала на оценку от $0,8 млрд до $2 млрд.

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Фото на обложке: Bangkok Click Studio / Shutterstock

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