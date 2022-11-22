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В 2023 году почти 40% работодателей намерены увеличить число сотрудников

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году свыше 40% руководителей компаний планируют увеличить штат сотрудников на 10-20%. Еще 11%, наоборот, намерены сократить количество работников в своих организациях.

В 2023 году почти 40% работодателей намерены увеличить число сотрудников

Почти 30% респондентов наметили индексацию заработной платы, а 4% руководителей столкнулись с необходимостью сократить доходы сотрудников, свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «Сберподбор», передает ТАСС.

Чаще всего о наборе новых специалистов сообщали главы организаций в агропромышленном и производственном секторе, а также рекрутеры IT-компаний и телекома. О сокращении штата больше всего говорили представители строительной отрасли.

В 2023 году часть работодателей также намерена сократить бонусы для своих сотрудников. Сейчас только 71% руководителей предлагают своим работникам дополнительные преимущества. 

Во ВНИИ труда считают, что наличие бонусов — это один из основных факторов при выборе работодателя, особенно при равном окладе. При этом в нынешних условиях сотрудники часто предпочитают занять выжидательную позицию и не менять работу, добавили там.

Как подчеркнули в институте, работодатели при наличии финансовых возможностей скорее повышают оклады и заработные платы, а не расширяют бонусную систему. 

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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