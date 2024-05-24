АУРЭК создаст общественную инспекцию для контроля за маркетплейсами

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) намерена создать общественную инспекцию для контроля за доминирующими на рынке цифровыми платформами.

«На днях состоялись слушания по сенаторскому законопроекту о маркетплейсах в общественной палате России. В ходе слушаний было отмечено, что де-факто в России уже возникла новая форма общественного контроля — контроль за доминирующими на соответствующих рынках агрегаторами», — говорится в сообщении ассоциации.

В АУРЭК подчеркнули, что обращения граждан, малого бизнеса и самозанятых в общественные организации, госорганы и Общественную палату «исчисляются сотнями» каждый месяц.

В этой связи, полагают в ассоциации, необходимо обеспечить координацию действий, гарантировать прозрачность рассмотрения этих обращений и принятия по ним законных решений.

Совет АУРЭК решил на базе ассоциации создать группу общественного контроля. В задачи нового органа будут входить:

работа с обращениями граждан и организаций, их обобщение, перенаправление в государственные органы с позицией экспертов АУРЭК;

общественная экспертиза условий деятельности малого и среднего бизнеса и самозанятых в их работе с цифровыми платформами;

общественный мониторинг действий органов исполнительной власти по таким обращениям;

проведение публичных обсуждений и общественных слушаний;

другие формы общественного контроля, которые предусмотрены законом.

АУРЭК приглашает к совместной работе по этому направлению общественные организации, союзы и ассоциации, связанные с деятельностью в сфере электронной торговли.

Совет ассоциации в ближайшее время разработает и утвердит положение, где будут определены полномочия региональных общественных инспекторов.

Ранее АУРЭК проанализировала взаимодействие Wildberries с продавцами и пришла к выводу, что маркетплейс выполнил только часть требований ФАС, которые антимонопольный орган выдал в апреле.

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