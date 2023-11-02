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«Тинькофф» создал для бизнеса сервис автоматического ответа на отзывы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» создал для бизнеса сервис автоматического ответа на отзывы. Их генерирует нейросеть – если отзыв не понравится, можно сгенерировать другой, а также отредактировать его или дополнить. На таких ответах будет стоять метка, что их оставила нейросеть.

«Тинькофф» создал для бизнеса сервис автоматического ответа на отзывы

«Тинькофф» запустил для предпринимателей сервис автоматической генерации ответов на отзывы с помощью нейросети. Об этом рассказали в пресс-службе «Тинькофф». Новая функция доступна на платформах «Тинькофф Селлер» и «Тинькофф Отзывы».

«Согласно нашему исследованию, 37% продавцов на маркетплейсах выделяют работу с отзывами как основную проблему. При этом более половины селлеров сталкиваются с этой задачей ежедневно», – отметил директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов. 

Продавец на Wildberries, использующий «Тинькофф Селлер» может генерировать ответы на отзывы – если созданный нейросетью ответ не понравится, можно запросить новый, либо отредактировать или дополнить существующий. Также сервис подскажет продавцу, если отзыв содержит нарушающие правила маркетплейса слова или ссылки.

На всех сгенерированных ИИ ответах будет стоять специальная метка. На первом этапе ответы будут проверять модераторы, но после полноценной настройки сервиса их работу сведут к минимуму.

Фото на обложке: Before i Go / Shutterstock

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