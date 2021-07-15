Cadillac, Porsche или ГАЗ-21: В России запустили сервис аренды необычных автомобилей

В России запустили сервис аренды «интересных» автомобилей. Он доступен в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму.
AutoBNB организовали основатель финансового портала banki.ru Филипп Ильин-Адаев, профессиональный гонщик Рустам Акиниязов, автомобильный журналист Антон Серков, тест-редактор Drive.ru Кирилл Бревдо и автомобильный блогер Никита Ситников.
Изначально основатели планировали организовать обмен между энтузиастами классических авто, «но мы увлеклись и сделали потенциально массовый сервис. Можете добавлять свои интересные автомобили и брать в прокат машины из базы», — отметил Филипп Ильин-Адаев.
В каталоге можно встретить Cadillac Fleetwood, Porsche Boxster, Mercedes-Benz SLK, BMW 520i и даже ГАЗ-21. Арендовать понравившийся автомобиль можно с помощью формы на сайте, все автомобили застрахованы.
На выбранном автомобиле можно покататься по городу, устроить съемки или украсить свадебный кортеж.
В компании ограничивают зону эксплуатации машин границами региона. Эту область можно расширить, однако стоит учитывать лимит пробега 200 км в сутки, при превышении которого взимается доплата.
Кроме того, в аренду можно сдать и свою машину.
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Фото: AutoBNB
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