В России появился первый сервис автономной заправки автомобилей. Владелец участвует в процессе только дистанционно открывая крышку бензобака. Операторы сервиса приезжают в удобное время и место и все делают сами.

Сервис Pump+ работает по подписке. Для его подключения нужно предварительно установить на автомобиль необходимое оборудование: блок открытия крышки бензобака и систему мониторинга топлива.

Когда уровень бензина падает ниже 50%, оператору сервиса приходит оповещение, и он выезжает на место для заправки. Это место определяет самообучающийся алгоритм сервиса – где обычно владелец совершает длительную остановку, пояснили в Pump+. От владельца потребуется только дистанционно открыть крышку бензобака, сумма за топливо спишется с карты.

«Поиск заправочных станций, особенно в центре города, зачастую отнимает слишком много времени. Мы же полностью берем весь процесс на себя и даем автовладельцам возможность забыть о существовании заправки», – отметил основатель сервиса Pump Борис Голиков.

Сервис доступен жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в пределах зон доставки, указанных в приложении, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play. Pump+ работает с топливом АИ-95, АИ-100 и ДТ от «Газпром нефти».

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