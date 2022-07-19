Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«ВКонтакте» запустила опцию создания цифровых аватаров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«ВКонтакте» запустила опцию создания цифровых аватаров. Нейросеть распознает лицо человека на фотографии и генерирует похожий на него аватар. Технология работает на собственных генеративных моделях VK.

«ВКонтакте» запустила опцию создания цифровых аватаров

О нововведении сообщила пресс-служба VK. Vmoji доступна в обновленной версии приложения «ВКонтакте», пояснили в соцсети.

Vmoji работает на собственных генеративных ML-моделях «ВКонтакте». Технология распознает лицо человека на фотографии и создает виртуальный аватар, похожий на него. В результат можно внести изменения, например, изменить цвет кожи, прическу, одежду.

«Цифровой аватар станет еще одним элементом, соединяющим онлайн с офлайном и расширяющим возможности, которые доступны благодаря интернету и эволюции современных технологий», – отметил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Vmoji частично платная. Базовый набор стикеров доступен всем пользователям, некоторые функции, например, дополнение образа уникальными элементами, стоит денег.

Прием заявок на бета-тестирование Vmoji «ВКонтакте» открыла в июне. Участниками тестирования стали более 400 тысяч человек, уточнили в пресс-службе VK.

Фото на обложке: DR MANAGER / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Переходим на новые площадки: как правильно адаптировать контент для соцсетей?
  2. 2 В мире без Instagram*: что учесть бизнесу в поисках альтернативных площадок
  3. 3 Социальные сети для бизнеса: откуда и как доставать лиды в новой реальности
  4. 4 Как сейчас стабильно вести социальные сети и не уйти в хаос?
  5. 5 «Одноклассники» и «VK Образование» проведут бесплатные мастер-классы по IT для студентов

ВОЗМОЖНОСТИ

19 июля 2022

Sovcombank Challenge 2022

20 июля 2022

Tech Export to India

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

Все ВОЗМОЖНОСТИ