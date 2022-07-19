«ВКонтакте» запустила опцию создания цифровых аватаров. Нейросеть распознает лицо человека на фотографии и генерирует похожий на него аватар. Технология работает на собственных генеративных моделях VK.

О нововведении сообщила пресс-служба VK. Vmoji доступна в обновленной версии приложения «ВКонтакте», пояснили в соцсети.

Vmoji работает на собственных генеративных ML-моделях «ВКонтакте». Технология распознает лицо человека на фотографии и создает виртуальный аватар, похожий на него. В результат можно внести изменения, например, изменить цвет кожи, прическу, одежду.

«Цифровой аватар станет еще одним элементом, соединяющим онлайн с офлайном и расширяющим возможности, которые доступны благодаря интернету и эволюции современных технологий», – отметил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Vmoji частично платная. Базовый набор стикеров доступен всем пользователям, некоторые функции, например, дополнение образа уникальными элементами, стоит денег.

Прием заявок на бета-тестирование Vmoji «ВКонтакте» открыла в июне. Участниками тестирования стали более 400 тысяч человек, уточнили в пресс-службе VK.

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