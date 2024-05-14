«Авито» разрешил продавцам оставлять отзывы на покупателей

«Авито» добавил возможность оставлять отзывы на покупателей в категории «Товары», говорится в сообщении площадки. Ранее отзывы могли оставлять только покупатели.
До конца мая этот функционал появится у всех пользователей.
Продавец может написать отзыв на покупателя при соблюдении одного из условий:
- заказ завершен и деньги получены;
- покупатель отказался от товара или вернул его, а товар вернулся к продавцу;
- покупатель или продавец отменили заказ до отправки товара.
Продавец увидит на странице заказа специальную форму, где можно написать отзыв и оценить сделку. Возможность оставить отзыв будет доступна в течение 14 дней после появления формы.
Продавцы смогут увидеть отзывы на покупателей после оформления заказа или начала переписки.
В тестовом режиме функционал был запущен в сентябре. Отмечается, что за шесть месяцев пользователи из тестовой группы оставили 250 тыс. отзывов, 93% с оценкой «5».
Также на «Авито» реализована возможность оставлять отзывы на арендаторов в сегменте краткосрочной аренды.
Фото на обложке: Sergio Photone /
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