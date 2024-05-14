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«Авито» разрешил продавцам оставлять отзывы на покупателей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Авито» добавил возможность оставлять отзывы на покупателей в категории «Товары», говорится в сообщении площадки. Ранее отзывы могли оставлять только покупатели.

«Авито» разрешил продавцам оставлять отзывы на покупателей

До конца мая этот функционал появится у всех пользователей.

Продавец может написать отзыв на покупателя при соблюдении одного из условий:

  • заказ завершен и деньги получены;
  • покупатель отказался от товара или вернул его, а товар вернулся к продавцу;
  • покупатель или продавец отменили заказ до отправки товара.

 

Продавец увидит на странице заказа специальную форму, где можно написать отзыв и оценить сделку. Возможность оставить отзыв будет доступна в течение 14 дней после появления формы.

 

Продавцы смогут увидеть отзывы на покупателей после оформления заказа или начала переписки.

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В тестовом режиме функционал был запущен в сентябре. Отмечается, что за шесть месяцев пользователи из тестовой группы оставили 250 тыс. отзывов, 93% с оценкой «5».

Также на «Авито» реализована возможность оставлять отзывы на арендаторов в сегменте краткосрочной аренды.

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock, скриншоты в тексте: Avito

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