«Авито» запустила отдельный фильтр на товары IKEA

Сервис «Авито» запустил отдельный фильтр в поиске для категории «Мебель и интерьер» на товары шведского ритейлера IKEA. На это обратил внимание корреспондент RB.RU. Отфильтровать товары от других производителей не предлагается.

Товары в этой категории начали появляться в поиске с 1 декабря. В компании подтвердили запуск нового фильтра и сообщили, что пользователи «Авито» покупали товары IKEA этой осенью почти в 2,6 раза чаще, чем за аналогичный период 2021 года.

«Средний чек покупки товаров IKEA на платформе составил 5 118 рублей. Наибольшую долю в продажах занимают текстиль и ковры, следом идут товары для декора. Также большой популярностью пользуется мебель для хранения вещей (шкафы, комоды и стеллажи) и мягкая мебель (кровати, диваны и кресла)», — сообщили в компании.

В настоящее время под кнопкой IKEA можно найти 80 тыс. объявлений от частных лиц и 8 тыс. — от компаний. Среди предложений — матрасы, кровати, комоды, полки, шкафы и другие вещи.

Скриншот RB.RU

IKEA приостановила работу магазинов в России в марте после начала спецоперации на Украине. В июне компания объявила о сворачивании сети. Тогда же товары шведского ритейлера появились на «Яндекс.Маркете» и Ozon.

16 ноября стало известно, что «Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. 1 декабря сервис начал их продажу. Сообщалось, что ассортимент насчитывает более 20 млн товаров.

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