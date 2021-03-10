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Запущен полностью автоматизированный сервис рекламы и маркетинга для МСБ

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Для представителей российского МСБ запущен цифровой сервис «Макс», который объединяет различные технологические маркетинговые инструменты. Проект направлен на решение вопросов по эффективному привлечению и удержанию клиентов, сообщил RB.ru представитель сервиса.

Запущен полностью автоматизированный сервис рекламы и маркетинга для МСБ

Сейчас пользователям сервиса доступны автоматизированные сервисы: 

  • разработки позиционирования; 
  • настройки интернет-аналитики; 
  • создания рекламных материалов; 
  • определения наиболее эффективного набора рекламных каналов и целевой стоимости лида;
  • запуска рекламных кампаний. 

Для начала работы рекламодателю потребуется сообщить чат-боту информацию о своем бизнесе. Например, ответить на вопросы: в каком сегменте работает компания, на какую аудиторию нацелена, какие каналы продаж использует и другие.

Далее алгоритмы системы формируют персональный сценарий продвижения бизнеса. После его одобрения пользователем платформа начинает самостоятельно его реализовывать. 

«Запустить с "0" рекламную кампанию можно всего за 15 минут, не считая времени на ожидание согласования от рекламных площадок», — комментирует сооснователь сервиса «Макс» Юрий Панов.

Он добавил, что платформа работает по модели Freemium. Это означает, что первый месяц услуги бесплатны. По истечении этого периода стоимость подписки составит 3999 рублей в месяц. Также в компании обещают, что первые 500 зарегистрированных пользователей получат бесплатный доступ на полгода.

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На первом этапе «Макс» сфокусируется на работе с несколькими индустриями: красота и здоровье, авто, общественное питание, одежда, электроника. К концу 2021 года сервис намерен расширить охват до десяти отраслей. 

Разработчиками платформы стали инвестиционная компания Digital Horizon, эксперт в сфере стратегического консалтинга «Родная Речь» и коммуникационная группа Publicis Groupe Russia.

Фото: «Макс»

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