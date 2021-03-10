Запущен полностью автоматизированный сервис рекламы и маркетинга для МСБ

Для представителей российского МСБ запущен цифровой сервис «Макс», который объединяет различные технологические маркетинговые инструменты. Проект направлен на решение вопросов по эффективному привлечению и удержанию клиентов, сообщил RB.ru представитель сервиса.
Сейчас пользователям сервиса доступны автоматизированные сервисы:
- разработки позиционирования;
- настройки интернет-аналитики;
- создания рекламных материалов;
- определения наиболее эффективного набора рекламных каналов и целевой стоимости лида;
- запуска рекламных кампаний.
Для начала работы рекламодателю потребуется сообщить чат-боту информацию о своем бизнесе. Например, ответить на вопросы: в каком сегменте работает компания, на какую аудиторию нацелена, какие каналы продаж использует и другие.
Далее алгоритмы системы формируют персональный сценарий продвижения бизнеса. После его одобрения пользователем платформа начинает самостоятельно его реализовывать.
«Запустить с "0" рекламную кампанию можно всего за 15 минут, не считая времени на ожидание согласования от рекламных площадок», — комментирует сооснователь сервиса «Макс» Юрий Панов.
Он добавил, что платформа работает по модели Freemium. Это означает, что первый месяц услуги бесплатны. По истечении этого периода стоимость подписки составит 3999 рублей в месяц. Также в компании обещают, что первые 500 зарегистрированных пользователей получат бесплатный доступ на полгода.
На первом этапе «Макс» сфокусируется на работе с несколькими индустриями: красота и здоровье, авто, общественное питание, одежда, электроника. К концу 2021 года сервис намерен расширить охват до десяти отраслей.
Разработчиками платформы стали инвестиционная компания Digital Horizon, эксперт в сфере стратегического консалтинга «Родная Речь» и коммуникационная группа Publicis Groupe Russia.
Фото: «Макс»
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