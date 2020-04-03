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Автодилеры попросили включить их в список пострадавших от коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» попросила премьер-министра Михаила Мишустина включить автосервисы и автодилеров в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Такое письмо было отправлено главе кабмина накануне, сообщает РИА Новости.

Автодилеры попросили включить их в список пострадавших от коронавируса

В послании говорится, что дилерские центры по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей вынуждены приостановить работу, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Отмечается, что в отрасли заняты больше 300 тысяч человек.

Автодилеры говорят, что временная приостановка или существенное ограничение работы может привести к негативным последствиям для отрасли.

«Автодилеры могут лишиться возможности выплачивать заработную плату, дополнительные меры социального обеспечения, исполнять свои обязательства по банковским кредитам, при отсутствии которых автодилеры не смогут осуществлять свою хозяйственную деятельность», — следует из письма.

 Ассоциация автодилеров просит включить их в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса (им будет оказана первоочередная поддержка).

Фото: Greentellect Studio / Shutterstock

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