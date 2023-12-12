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Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение по 15 уголовным делам

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по 15 уголовным делам. Еще по 25 заявлением следствие продолжает проводить проверку. Изначально основателя «Лайк Центра» обвиняли в совершении восьми преступлений.

Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение по 15 уголовным делам

Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по 15 уголовным делам. Об этом сообщил следователь МВД в суде, передают «РИА Новости».  

Все предъявленные обвинения относятся к статье уголовного кодекса о мошенничестве и составлены на основании заявлений потерпевших.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на 2 месяца [...] до 16 февраля 2024 года», – сообщили в суде.

По словам следователя, проверка по не менее, чем 25 материалам, связанным с действиями Шабутдинова и других лиц, продолжается.

Уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова завели 3 ноября, на следующий день блогера взяли под стражу. Позже Шабутдинов рассказал, что считает свое задержание «нездоровым сигналом для бизнеса». 

Фото на обложке: Salivanchuk Semen / Shutterstock

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