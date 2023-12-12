Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение по 15 уголовным делам

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по 15 уголовным делам. Еще по 25 заявлением следствие продолжает проводить проверку. Изначально основателя «Лайк Центра» обвиняли в совершении восьми преступлений.
Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по 15 уголовным делам. Об этом сообщил следователь МВД в суде, передают «РИА Новости».
Все предъявленные обвинения относятся к статье уголовного кодекса о мошенничестве и составлены на основании заявлений потерпевших.
«Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на 2 месяца [...] до 16 февраля 2024 года», – сообщили в суде.
По словам следователя, проверка по не менее, чем 25 материалам, связанным с действиями Шабутдинова и других лиц, продолжается.
Уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова завели 3 ноября, на следующий день блогера взяли под стражу. Позже Шабутдинов рассказал, что считает свое задержание «нездоровым сигналом для бизнеса».
Фото на обложке: Salivanchuk Semen /
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