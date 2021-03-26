В Москве пройдет бизнес-завтрак по теме B2C-продуктов на российском рынке

Евгения Хрисанфова
31 марта в «Доме культур» состоится бизнес завтрак из серии Breakfast deal. Спикеры обсудят проблемы, связанные с запуском и развитием B2C-стартапов в России.
В Москве пройдет бизнес-завтрак по теме B2C-продуктов на российском рынкеЕвгения Хрисанфова
Гости послушают выступления сооснователя сервиса для поиска исполнителей YouDo Дениса Кутергина и основательницы медтех-стартапа Checkme Анастасии Файзуленовой. Модератором встречи станет Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes в России, глава направления Forbes 30 under 30.
Спикеры поговорят:
- о проверке гипотез перед запуском B2C-стартапа;
- создании команды и управлении сотрудниками;
- продаже бизнеса корпорациям;
- выходе на зарубежные рынки и других темах.
Организатор — Startech.vc. Подробности и билеты можно найти на странице мероприятия.
Фото на обложке: Unsplash
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