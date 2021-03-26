31 марта в «Доме культур» состоится бизнес завтрак из серии Breakfast deal. Спикеры обсудят проблемы, связанные с запуском и развитием B2C-стартапов в России.

В Москве пройдет бизнес-завтрак по теме B2C-продуктов на российском рынке