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В Москве пройдет бизнес-завтрак по теме B2C-продуктов на российском рынке

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

31 марта в «Доме культур» состоится бизнес завтрак из серии Breakfast deal. Спикеры обсудят проблемы, связанные с запуском и развитием B2C-стартапов в России.

В Москве пройдет бизнес-завтрак по теме B2C-продуктов на российском рынке

Гости послушают выступления сооснователя сервиса для поиска исполнителей YouDo Дениса Кутергина и основательницы медтех-стартапа Checkme Анастасии Файзуленовой. Модератором встречи станет Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes в России, глава направления Forbes 30 under 30.

Спикеры поговорят:

  • о проверке гипотез перед запуском B2C-стартапа;
  • создании команды и управлении сотрудниками;
  • продаже бизнеса корпорациям;
  • выходе на зарубежные рынки и других темах.

Организатор — Startech.vc. Подробности и билеты можно найти на странице мероприятия.

Фото на обложке: Unsplash

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