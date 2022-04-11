Глава Wildberries Татьяна Бакальчук предупредила о росте цен на товары из-за маркировки

Основательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о грядущем повышении цен на товары. Из-за обязательной маркировки маркетплейсу придется печатать по два чека при продаже маркированных товаров, что скажется на расходах и, следовательно, ценах.
Письмо на имя чиновницы Минпромторга с предупреждением о вынужденном повышении цен Татьяна Бакальчук отправила еще 31 марта. Документ есть в распоряжении Forbes.
Глава Wildberries рассказывает, что маркетплейсам придется печатать по два чека при продаже маркированных товаров. Из-за этого расходы на фискальные накопители вырастут с 66,5 млн рублей в 2021 году до 93,1 млн рублей в 2022-ом.
По новому регламенту, первый чек будет выпускаться по факту продажи товара, второй будет нужен для указания специального кода маркировки в фискальном чеке, пояснила Бакальчук в письме.
На рост цен также повлияет обязательство указывать код маркировки в таможенной декларации. На данный момент этим частично занимаются партнерские зарубежные организации, отметила глава Wildberries, а из-за изменения курса валют затраты на этот процесс могут вырасти.
Согласно постановлению правительства РФ, введение обязательной маркировки товаров в чеках должно произойти 20 апреля 2022 года, но в министерстве экономики рассматривают возможность перенести сроки на 1 сентября 2022 года.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2022
13 апреля 2022
14 апреля 2022