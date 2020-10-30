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Владельцы производителя микропроцессоров «Байкал» хотят продать долю в компании

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

У производителя микропроцессоров «Байкал Электроникс» может появитьcя новый инвестор. Владельцы компании, среди которых разработчик «Т-Платформы» и фонд «Роснано», хотят продать от 25% до контрольного пакета в производителе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Владельцы производителя микропроцессоров «Байкал» хотят продать долю в компании
«Не отрицаем, что идут переговоры о привлечении нового акционера с рядом стратегических инвесторов, среди которых есть группа "Вартон"», — рассказал изданию гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

«Вартон» — группа компаний по производству светотехнического оборудования. Была основана в 2009 году экс-директором по развитию концерна «Вимм-Билль-Данн» Денисом Фроловым.

По словам источников газеты, «Вартон» является основным претендентом на покупку доли в «Байкал Электроникс». Переговоры проходили с несколькими компаниями из сектора вычислительной техники, схема сделки еще не определена.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» контролирует 55% «Байкал Электроникс» через компанию «Т-Нано». Еще 45% владеет производитель суперкомпьютеров «Т-Платформы», который принадлежит Всеволоду Опанасенко (75%) и ВЭБ.РФ (25%).

«Байкал Электроникс» производит микропроцессоры Baikal-М по технологии 28 нм. На разработку властями в конце 2016 года компании было выделено 1,2 млрд рублей. Процессоры производятся на базе тайваньской TSMC, которая является крупнейшим в мире поставщиком полупроводниковой продукции.

В 2019 году чистый убыток «Байкал Электроникс» составил 97,3 млн рублей, выручка — 198,8 млн рублей.

В августе этого года Минпромторг подал к компании иск на 500 млн рублей из-за просрочки. Но разрывать договоры на выпуск двух новых микропроцессоров и требовать возврата инвестиций власти не планируют.

Фото: raigvi / Shutterstock

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