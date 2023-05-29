Власти Бали будут бороться с туристами, которые платят криптовалютой

Губернатор Бали провел пресс-конференцию, одной из ключевых тем которой стала борьба с использованием криптовалют в качестве платежного средства. Штраф за нарушение закона может достигать $13 тыс.

Правительство Бали анонсировало ужесточение наблюдения за исполнением закона о криптовалютах среди туристов. Официально Биткоин и другие токены разрешены для торговли в Индонезии, однако оплачивать с их помощью товары нельзя. Тем не менее до сих пор это правило оставалось лишь на бумаге — туристы ежедневно платили криптовалютой без каких-либо последствий.

28 мая государственное губернатор Бали провел пресс-конференцию, в рамках которой было сказано, что туристы, использующие криптовалюту в качестве платежного средства, теперь будут наказываться по всей строгости закона. Приговор за оплату покупок при помощи Биткоина может выражаться в тюремном заключении до одного года или штрафе размером до $13 тыс. Губернатор острова также отметил, что при необходимости туристы могут быть депортированы.

Поводом для ужесточения контроля стало расследование местной газеты Kompas. В нем журналисты рассказывают о компаниях, которые нарушают закон, принимая криптовалюту в качестве платежного средства. По данным Kompas, таким способом туристы оплачивали как мелкие покупки вроде кофе, так и целые гостиницы.

Фото на обложке: Cassie Gallegos / Unsplash