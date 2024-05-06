Bloomberg: балтийская сельдь на грани исчезновения из-за мировой популярности лосося

Рыболовам становится все труднее добывать балтийскую сельдь: вид рыб находится на грани исчезновения из-за ее массового вылова промышленными траулерами для производства корма норвежскому лососю.

Об этом сообщает Bloomberg. Норвегия, которой принадлежит больше половины рынка выращенного лосося, в 2023 году экспортировала продукцию на $17 млрд. Правительство страны рассчитывает нарастить производство в пять раз к 2050 году.

На производство лосося приходится около 3% ВВП Норвегии. Однако успехи аквакультуры привели к угрозе для балтийской экосистемы. Сообщается, что запасы сельди в Балтийском море сократились на 90% с 1960-х годов, из-за чего ученые бьют тревогу о будущем популяции вида.

На фоне этого, как пишет агентство, Еврокомиссия предложила полностью прекратить вылов сельди, но осенью 2023-го страны Прибалтики наложили вето на запрет, стремясь сохранить рабочие места и защитить другие экономические интересы.

Bloomberg отмечает, что сейчас квоты на вылов устанавливаются по странам, но суда свободно их превышают.

«Ответ прост — запретить весь промысел сельди, не предназначенной для употребления в пищу», — заявил шведский производитель ферментированной сельди Бьерн Лундгрен. Из-за нехватки сырья его производство сократилось более чем в пять раз.

Одной из главных угроз для экологии региона являются траулеры — промысловые судна, предназначенные для добычи биоресурсов с помощью трала. На долю около 20 траулеров приходится около 95% всей сельди, выловленной в территориальных водах Швеции.

Норвежская лососевая промышленность сократила долю рыбной муки и масла в кормах для лосося примерно до 30% по сравнению с 90% в 1990-х годах. Однако дальнейшее сокращение затруднено, поскольку лососевые нуждаются в жирах омега-3 из морских организмов.

Фото: Unsplash