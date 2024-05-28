Банк России рекомендовал компаниям раскрывать больше информации при IPO. Например, о точном распределении акций при размещении и акционерах, которые обязались на время не продавать ценные бумаги после IPO. Выполнение рекомендаций повысит доверие к рынку, считают в ЦБ.
ЦБ РФ рекомендовал российским компаниям, проводящим IPO, раскрывать больше информации для инвесторов. Перечень рекомендаций представлен на сайте Банка России.
Письмо с рекомендациями также адресовано профессиональным участникам фондового рынка и брокерам.
Регулятор призывает, в частности, сообщать о распределении акций на IPO (аллокации), чтобы инвесторы могли оценить, на какой объем бумаг можно рассчитывать.
Также эмитентам рекомендовано сообщать об акционерах, которые взяли обязательство на время не продавать акции после IPO, и указывать срок действия этого обязательства.
В Банке России отметили, что выполнение рекомендаций повысит доверие к российскому фондовому рынку.
Фото на обложке: Emotions studio /
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