Экс-топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах

Финтех-стартап Salmon, который основали бывшие топ-менеджеры «Тинькофф», купил филиппинский банк Bank St Rosa. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сооснователя Salmon, бывшего соруководителя «Тинькофф» Павла Федорова.
В сообщении Salmon также отмечается, что разрешение на сделку выдал Центральный банк Филиппин.
Стоимость сделки не раскрывается. В компании уточнили, что она будет закрыта в течение нескольких недель, стартап получит контроль (59,7%) в кредитной организации.
Приобретение банка с лицензией позволит Salmon расширить перечень оказываемых услуг: ранее стартап работал как финансовая компания с лицензиями по предоставлению кредитных продуктов в офлайн и онлайн, теперь же компания сможет привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, финансировать средний и малый бизнес.
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Филиппинский стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф Банка» привлек $16 млн
Bank St Rosa работает с 1963 года. Информация о нем ограничена: актуальная отчетность банка на его сайте не раскрывается, отсутствуют рейтинги от международных рейтинговых агентств.
Salmon начал работу летом 2022 года, его запустили Павел Федоров, экс-председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Георгий Чесаков и Раффи Монтемайор. По словам Федорова, Salmon уже провел два раунда инвестиций, в результате которых удалось привлечь $36 млн. Сейчас компания готовится завершить третий раунд инвестиций общим объемом $25 млн.
Фото на обложке: Unsplash
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