Банки попросили Минэк изменить правила льготного кредитования МСП

Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой пересмотреть условия льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2025-2030 годы, сообщает «Коммерсантъ». Поводом для обращения стали обновленные критерии отбора банков для участия в льготной программе.

Противоречивое решение. Согласно новым правилам, участвовать в отборе могут только банки с рейтингом не ниже «А» по национальной шкале. В АРБ подчеркивают, что это требование противоречит постановлению правительства от 25 октября 2023 года, которое запрещает вводить дополнительные ограничения при отборе получателей субсидий, если речь идет о возмещении недополученных доходов по льготным кредитам.

В АРБ считают, что введение дополнительного критерия ограничит конкуренцию между банками, а также не позволит небольшим региональным банкам получить субсидирование кредитов для МСП, которые зачастую являются их основным продуктом. «Отключение банков от этой программы, с одной стороны, нарушает конкуренцию — клиенты уходят в другие кредитные организации, с другой — предложение услуги также ухудшается: и его цена может увеличиться, и условия кредитования для клиентов банков ухудшиться», — отметили в ассоциации.

Что говорят власти? В Минэке заявили «Коммерсанту», что требования к участникам конкурсного отбора возросли из-за высокой ключевой ставки Центробанка и сокращения объема кредитования. Принять участие в отборе теперь смогут «устойчивые кредитные организации», которые смогут точно оценить возможности потенциальных заемщиков и экономическую эффективность их проектов, указал представитель ведомства. Он добавил, что кредитование МСП в регионах не пострадает, поскольку банки в том числе участвуют в конкурсном отборе на основании наличия филиалов во всех субъектах.

По новой программе льготного кредитования «1781» получить льготный займ сможет лишь каждый пятый субъект МСП. На него может претендовать бизнес из «приоритетных» для государства сфер обрабатывающего производства, логистики, туризма, науки и IT. В этих сегментах зарегистрированы 743 тыс. МСП, тогда как всего их по стране — 6,6 млн. Новая формула расчета льготного кредита — «ставка ЦБ минус 3,5%».

Предыдущая льготная программа под названием «1764» предоставляла кредиты субъектам МСП из практически любой сферы. Она работала по формуле «ключевая ставка минус 8,75% для малых и 7,75% для средних предприятий».

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