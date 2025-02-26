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Банки попросили Минэк изменить правила льготного кредитования МСП

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой пересмотреть условия льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2025-2030 годы, сообщает «Коммерсантъ». Поводом для обращения стали обновленные критерии отбора банков для участия в льготной программе.

Банки попросили Минэк изменить правила льготного кредитования МСП
  1. Новости

Противоречивое решение. Согласно новым правилам, участвовать в отборе могут только банки с рейтингом не ниже «А» по национальной шкале. В АРБ подчеркивают, что это требование противоречит постановлению правительства от 25 октября 2023 года, которое запрещает вводить дополнительные ограничения при отборе получателей субсидий, если речь идет о возмещении недополученных доходов по льготным кредитам.

В АРБ считают, что введение дополнительного критерия ограничит конкуренцию между банками, а также не позволит небольшим региональным банкам получить субсидирование кредитов для МСП, которые зачастую являются их основным продуктом. «Отключение банков от этой программы, с одной стороны, нарушает конкуренцию — клиенты уходят в другие кредитные организации, с другой — предложение услуги также ухудшается: и его цена может увеличиться, и условия кредитования для клиентов банков ухудшиться», — отметили в ассоциации.

Что говорят власти? В Минэке заявили «Коммерсанту», что требования к участникам конкурсного отбора возросли из-за высокой ключевой ставки Центробанка и сокращения объема кредитования. Принять участие в отборе теперь смогут «устойчивые кредитные организации», которые смогут точно оценить возможности потенциальных заемщиков и экономическую эффективность их проектов, указал представитель ведомства. Он добавил, что кредитование МСП в регионах не пострадает, поскольку банки в том числе участвуют в конкурсном отборе на основании наличия филиалов во всех субъектах.

  • По новой программе льготного кредитования «1781» получить льготный займ сможет лишь каждый пятый субъект МСП. На него может претендовать бизнес из «приоритетных» для государства сфер обрабатывающего производства, логистики, туризма, науки и IT. В этих сегментах зарегистрированы 743 тыс. МСП, тогда как всего их по стране — 6,6 млн. Новая формула расчета льготного кредита — «ставка ЦБ минус 3,5%».
  • Предыдущая льготная программа под названием «1764» предоставляла кредиты субъектам МСП из практически любой сферы. Она работала по формуле «ключевая ставка минус 8,75% для малых и 7,75% для средних предприятий».

Фото на обложке: eamesBot / Shutterstock / FOTODOM

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