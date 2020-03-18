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СМИ: банки отказываются от офисов и отделений

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российские банки закрывают филиалы, отделения и допофисы, сообщает «Коммерсантъ». Причины — цифровизация и сокращение расходов. 

СМИ: банки отказываются от офисов и отделений

За последние два года закрылись 3200 отделений банков — это 10% от их общего количества. Одна из причин — цифровизация и развитие удаленных сервисов. Многие банки сейчас предлагают оформить онлайн традиционные продукты: например, открыть вклад или купить страховку.

Другая причина — оптимизация бизнеса. Банки закрывают офисы, чтобы сократить операционные расходы. 

«Альфа-Банк» в ближайшие два года хочет сделать главным средством общения с клиентами мобильное приложение. «Райффайзенбанк» планирует отказаться от отделений в нескольких городах и перевести обслуживание в онлайн-формат.  

Есть и обратная тенденция: цифровые банки открывают офисы. «Киви-банк» несколько дней назад открыл первое отделение в Санкт-Петербурге и готовится открыть второе в Казани. В банке это объяснили тем, что клиенту иногда удобнее прийти в банк. Эксперты считают, что онлайн-банки хотят охватить новую аудиторию — например, пожилых людей.

Фото: Denys Prykhodov / Shutterstock

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