Производитель мини-проекторов «Мультикубик» заявил о банкротстве

Производитель мини-проекторов «Мультикубик» (Cinemood на международном рынке) подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Ранее стало известно о долгах компании на 47 млн рублей и нескольких судебных исках от кредиторов.

Заявление о банкротстве ООО «Мультикубик» зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Москвы. Дело находится в статусе «рассматривается в первой инстанции».

«Мультикубик», работающий на международном рынке под брендом Cinemood, производит мини-проекторы. В 2020 году компания представила VR-проектор в форме кубика. С 2017 года «Мультикубик» закрыл несколько инвестиционных раундов. Компания привлекла $2,5 млн от ФРИИ, $100 тысяч от фонда SSOV, 263 млн рублей от RBF Ventures и других инвесторов.

В феврале стало известно о долгах «Мультикубика» на 47,3 млн рублей. Эту сумму компанию обязал выплатить суд по иску «О-си-эс-центр». 9,4 млн рублей из общей суммы претензий «Мультикубик» должен был выплатить за некачественный товар.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мультикубик» отработал 2021 год с выручкой 108,9 млн рублей при чистом убытке 106,4 млн рублей. Общая суммы убытков компании составляет 468 млн рублей.

Фото на обложке: diamondelectric